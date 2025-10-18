«Я не верил в это, понимаете?»: Иосиф Пригожин о «Грэмми» Валерии
Певица Валерия готова к любому исходу премии «Грэмми»
Иосиф Пригожин поделился ожиданиями насчёт возможного успеха Валерии на премии «Грэмми». Об этом сообщает StarHit.
По его словам, если певица получит награду, это станет для всей команды настоящим счастьем. Сейчас они с нетерпением ждут ноября, когда будет объявлен шорт-лист номинантов.
«Я не верил в это, понимаете? Шансы были нулевые, что нас куда-то пропустят. Первый шаг мы сделали. Если второй шаг будет, то это будет невероятное счастье», — заявил Пригожин.Сама Валерия, готовясь к своему сольному концерту в зале «Москва», отметила, что не питает иллюзий относительно победы.
«Песне на русском языке в наше суровое время вряд ли что-то дадут. Но мы будем надеяться до последнего, потому что категорий там много», — заявила певица.*принадлежит Meta, запрещённой в России