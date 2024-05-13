Челябинский экс-губернатор потребовал 100 миллионов рублей у Малахова

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Игорь Трунов, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, объявил о подаче иска на сумму 100 миллионов рублей против телеведущего Андрея Малахова и телеканала «Россия 1» по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет Ura.ru.
Иск был направлен в Пресненский районный суд Москвы. По словам адвоката, в программе были сделаны высказывания, которые наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации Юревича.
Трунов подчеркнул, что подобные высказывания допустимы в суде, но когда они звучат на федеральном телеканале, это нарушает права и свободы граждан, а также презумпцию невиновности.
Он также отметил, что когда федеральный канал описывает человека как коррупционера и мошенника перед всей страной, это форма давления и попытка повлиять на суд.
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Трунов подчеркнул, что подобные высказывания допустимы в суде, но когда они звучат на федеральном телеканале, это нарушает права и свободы граждан, а также презумпцию невиновности.
Он также отметил, что когда федеральный канал описывает человека как коррупционера и мошенника перед всей страной, это форма давления и попытка повлиять на суд.
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Артем Кузьмин