CNN: Актёр Джин Хэкмен девять дней пролежал мёртвым до момента обнаружения его тела

«Согласно данным патологоанатома, я думаю, что это очень справедливое предположение, что это был последний день в его жизни», — сказал представитель закона.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию, предоставленную местными властями. О том, что с момента смерти актёра до того, как нашли его тело прошёл такой большой промежуток времени, сообщил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса. По его словам, последние данные кардиостимулятора Хэкмена были зафиксированы 17 февраля, тогда как тела актёра и его супруги обнаружили только 26 февраля.Мендоса также добавил, что определение точного времени смерти звезды фильмов «Французский связной» и «Непрощённый» займёт, «возможно, даже пару недель». Эксперты говорят, что с этим могут возникнуть трудности.Кроме двух «Оскаров», Хэкмен также дважды получал премию BAFTA, был трёхкратным обладателем премии «Золотой глобус» и Национального совета кинокритиков США, призёром Берлинского кинофестиваля. Он считается одним из самых популярных и востребованных американских актёров второй половины XX века, чья карьера в кино длилась более 40 лет.После расставания с Голливудом в 2004 году, 74-летний артист заявил, что теперь сосредоточится на написании романов, первый из которых был написан и опубликован ещё в 1999 году. Вторая супруга Хэкмена Бетси Аракава, вероятно, умерла с ним в один день. Рядом с мужем и женой был найден труп их собаки.Читайте также: