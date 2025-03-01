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CNN: Актёр Джин Хэкмен девять дней пролежал мёртвым до момента обнаружения его тела

CNN: Голливудский актёр Хэкмен умер за девять дней до момента обнаружения тела
Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Непрощённый»)

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Непрощённый»)

Известный американский актёр, дважды лауреат кинопремии «Оскар» Джин Хэкмен с большой долей вероятности умер за девять дней до того, как были обнаружены тела самого 95-летнего артиста и его жены Бетси. Близкие считают причиной их смерти отравление угарным газом.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию, предоставленную местными властями. О том, что с момента смерти актёра до того, как нашли его тело прошёл такой большой промежуток времени, сообщил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса. По его словам, последние данные кардиостимулятора Хэкмена были зафиксированы 17 февраля, тогда как тела актёра и его супруги обнаружили только 26 февраля.

«Согласно данным патологоанатома, я думаю, что это очень справедливое предположение, что это был последний день в его жизни», — сказал представитель закона.

Мендоса также добавил, что определение точного времени смерти звезды фильмов «Французский связной» и «Непрощённый» займёт, «возможно, даже пару недель». Эксперты говорят, что с этим могут возникнуть трудности.

Кроме двух «Оскаров», Хэкмен также дважды получал премию BAFTA, был трёхкратным обладателем премии «Золотой глобус» и Национального совета кинокритиков США, призёром Берлинского кинофестиваля. Он считается одним из самых популярных и востребованных американских актёров второй половины XX века, чья карьера в кино длилась более 40 лет.

После расставания с Голливудом в 2004 году, 74-летний артист заявил, что теперь сосредоточится на написании романов, первый из которых был написан и опубликован ещё в 1999 году. Вторая супруга Хэкмена Бетси Аракава, вероятно, умерла с ним в один день. Рядом с мужем и женой был найден труп их собаки.

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«У меня 4,5 миллиона прослушиваний, а у них меньше миллиона»: исполнительница «Сигма бой» Betsy высказалась о конкуренции
01 марта 2025, 06:42

Светлана Чертищева (фото: Telegram/@betsy_girl)

Исполнительница нашумевшего хита «Сигма бой» Betsy поделилась своим мнением о конкуренции с Миланой Хаметовой и Миланой Стар. Певица не забыла указать на значительную разницу в числе прослушиваний с соперницами.
Как пишут Starhit, Betsy удалось стать международным феноменом и прославиться на весь мир. Несмотря на свой юный возраст, певица уже выступает на корпоративах, дает интервью и готовится к презентации альбома. Славу ей удалось обрести благодаря своему отцу, продюсеру и музыканту Михаилу Чертищеву, написавшему трек.

О конкуренции с Миланой Хаметовой и Миланой Стар Betsy высказалась так:

«Я не считаю Милану Хаметову и Милану Стар своими конкурентками. У меня 4,5 миллиона прослушиваний, а у них меньше миллиона. Хотя по медийности мы на близком уровне».

«Господи, помоги ему, пожалуйста»: Джастин Бибер сходит с ума на фоне скандала с P. Diddy
«Господи, помоги ему, пожалуйста»: Джастин Бибер сходит с ума на фоне скандала с P. Diddy

В своем комментарии Betsy не забыла напомнить о том, что хит «Сигма бой» вошел в международные чарты и обогнал по прослушиваниям песни таких исполнительниц, как Кеша и Кэти Перри. При этом записать совместный трек с певицей уже хотят Doja Cat и Шон Пол. Легендарный ди-джей David Guetta предложил сделать ремикс на песню Betsy.

Несмотря на столь большую заинтересованность, отец Betsy Михаил Чертищев объяснил, что есть различные тонкости в сотрудничестве. По его словам, многие просто хотят заиметь права на творчество исполнительницы. В связи с этим юристы внимательно изучают каждое из предложений для выбора лучшего варианта.

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«Господи, помоги ему, пожалуйста»: Джастин Бибер сходит с ума на фоне скандала с P. Diddy
01 марта 2025, 04:30

Джастин Бибер (Фото: justinbieber)

Фанаты Джастина Бибера обеспокоились моральным состоянием своего кумира после скандала с P. Diddy. В деле репера музыкант находится в списке одной из жертв. Несмотря на появление ребенка, Бибер не смог справиться с давлением и общественность стала замечать странные особенности в поведении певца.
Как пишет Starhit, Джастин замкнулся в себе и начал тревожить фанатов странным поведением. Одним из поводов для переживаний стало опубликованное видео, на котором Бибер демонстративно курит в камеру и танцует с натянутой улыбкой. При этом недавно Бибер летел в самолете раздетый по пояс и читал реп о наркотическом опьянении.

«Это грустно! Даже ребенок не дает ему сил отказаться от наркотиков. Господи, помоги ему, пожалуйста»; «Что-то происходит с Джастином и это не к добру»; «Бедный. Ему нужна медицинская помощь», — пишут фанаты в комментариях.

Также появились слухи о появившихся проблемах в семье музыканта. Последний даже отписывался от аккаунта своей жены. Представители Бибера продолжают уверять общественность в том, что Джастин ведет здоровый образ жизни, а на личном фронте у него все хорошо.

«Теперь со святым покровителем»: Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала девятимесячного сына после крещения в Дубае
«Теперь со святым покровителем»: Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала девятимесячного сына после крещения в Дубае

Несмотря на это, переживания фанатов не утихли. Недавно Бибер посетил открытие магазина Хайли. На видео с мероприятия видно, как Джастин странно двигается и трогает себя. К тому же был отмечен пустой взгляд музыканта.

Джастин Бибер имел проблемы с алкоголем и наркотиками в 2014 году. Тогда он был пойман с запрещенными веществами в аэропорту. На фоне скандала с P. Diddy общественность стала винить в пристрастиях Бибера репера. Напомним, что последний обвиняется в насилии и торговле людьми. В числе жертв P. Diddy значится и Джастин.

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«Теперь со святым покровителем»: Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала девятимесячного сына после крещения в Дубае
Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала 9-месячного сына после крещения в Дубае
28 февраля 2025, 23:19

Катя Жужа (Фото: Телеграм katyajuja1988)

В семье звезды «Дома-2» Кати Жужи и ее мужа, сына миллиардера, Артема Маркелова произошло радостное событие: их 9-месячный сын Лео прошёл таинство крещения. Не в православной церкви в России, а в Объединённых Арабских Эмиратах.
Недавно там же супруги отпраздновали пятилетнюю годовщину своей свадьбы, напоминает StarHit. Причём Артём устроил своей любимой жене настоящий сюрприз: он подготовил, организовал и, конечно, оплатил обряд их венчания, ничего не сказав об этом Кате. Конечно, и само таинство, и сюрприз удались на славу, денег отпрыск Валерия Маркелова не пожалел. Например, только одна ночь в люксовом отеле обошлась венчанным супругам в миллион рублей.

Теперь в Эмиратах прошло ещё одно торжество семьи — крещение маленького сына звезды «Дома-2» и её весьма обеспеченного мужа. Катя опубликовала серию фотографий, подписав: «Всем привет. Меня зовут Лео. Меня сегодня покрестили и со мной на фото мои любимые родители и мои крестные».

Пользователи Сети спорят, похож ли маленький Лео на братьев. Поклонники восхищаются тем, в какой идеальной форме поддерживает фигуру Катя, у которой четверо детей — дочь-подросток от первого брака и трое сыновей — от следующего союза с Маркеловым. Часто восторженные комментаторы отмечают, что Жужа со своей дочерью порой выглядят как сестры.

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Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия
NYP: семья Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия для выяснения причин смерти
28 февраля 2025, 19:55

Мишель Трахтенберг (Фото: instagram* @michelletrachtenberg)

Причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг признана «неопределенной» из-за отказа ее семьи от вскрытия. Об этом информирует издание New York Post.
Согласно информации газеты, бюро судебно-медицинской экспертизы Манхэттен заявило об обязанности выполнить просьбу семьи в связи с требованиями законодательства штата Нью-Йорк о здравоохранении. Уточняется, что в результате был проведен лишь медицинский осмотр.

Напомним, в среду, 26 февраля, стало известно о смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг. Актрисе было 40 лет. По данным СМИ, недавно она перенесла операцию по пересадке печени.

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Соседов призвал Киркорова и Лолиту встать перед народом на колени
28 февраля 2025, 18:59

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Филипп Киркоров и Лолита должны «лбы расшибать на концертах от поклонов народу», который дал им второй шанс после участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
Недавно стало известно, что Лолита Милявская и Филипп Киркоров помирились и публично признались, что больше не враждуют. Однако стало известно, что их ссора была лишь пиаром.

По мнению Соседова, Лолита и Филипп, которых только ленивый не осудил за участие в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, должны становиться на колени перед своим зрителем, чтобы их вернули обратно на сцену.

«Это вопиющий случай, когда артист, которого должны были еще вчера потащить на плаху, фактически казнить публично, позволяет себе дешевый пиар, причем заблаговременно согласованный с другим артистом, который оказался в таком же незавидном положении», — заявил Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что подобный пиар является частым явлением в шоу-бизнесе, однако действия Киркорова и Лолиты оправдывать не стал. По его словам, артисты, допустившие публичные ошибки, должны хотя бы делать вид, что жалеют о своем поступке. Но вместо этого они устраивают «грязные шоу».

При этом Соседов подчеркнул, что второй шанс оступившимся артистам выпал исключительно из-за любви и милости поклонников, и теперь они должны «лоб свой расшибать на концертах от поклонов перед народом».

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