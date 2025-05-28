Денис Клявер об отношениях со Стасом Костюшкиным: «Никогда не ссорились»

28 мая 2025, 19:44

Денис Клявер и Стас Костюшкин (фото: Telegram @kostyushkin_team)

Бывший вокалист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал о взаимоотношениях с коллегой по коллективу Стасом Костюшкиным. Артист признался, что они никогда не ссорились, а их сотрудничество было основано на доверии.







«У нас была полная компромиссность. Это была настоящая партнёрская игра: мы друг другу пасовали мяч, и если я чувствовал, что в этот момент мой партнер хочет забить гол сам, я просто отдавал мяч ему», – поделился Клявер в беседе с порталом «Страсти».