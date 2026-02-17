Депутат Милонов высказался против включения новых предметов в школьную программу

17 февраля 2026, 18:39

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против добавления новых предметов в школьную программу. По его мнению, нагрузка на учеников, особенно в старших классах, уже слишком высокая.





В беседе с «Татар-информом» парламентарий заявил, что важные воспитательные и профориентационные темы можно реализовывать без введения отдельных уроков. Он предложил развивать внеклассную работу, проводить деловые игры и использовать площадки общественных движений.



Милонов считает, что игровые и практические форматы позволят заинтересовать школьников без увеличения учебных часов. В качестве примера он предложил организовывать регулярные экскурсии на предприятия и в банки, чтобы дети могли знакомиться с профессиями на практике.



Депутат также отметил, что действующая программа не всегда позволяет глубоко изучать предметы. По его словам, подготовка к ЕГЭ часто требует дополнительных затрат на репетиторов, что становится финансовой нагрузкой для семей.