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«Девушка сбежала на шаре»: Филипп Киркоров рассказал о съёмках клипа в Каппадокии

Киркоров раскрыл детали нового клипа на песню «Луиза»
Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров вернулся из Турции, где проходили съёмки клипа на новую песню «Луиза». Локацией для видео стала знаменитая Каппадокия, известная своими воздушными шарами и живописными пейзажами.



В беседе с «ТВ Mail» артист рассказал, что, несмотря на атмосферу и красивые виды, сам полетать на воздушном шаре не успел. По словам Киркорова, съёмочный график оказался настолько плотным, что пришлось отказаться от этой идеи.

«В этот раз я не летал на шарах. Всё очень чётко по графику было, поэтому надо было выбирать. А так картинка была очень красивая — девушка улетает от меня на шарах. Поэтому не я от девушки, а девушка от меня сбежала на шаре. Ой, там такой сценарий интересный», — рассказал певец.
Главную женскую роль в клипе исполнила победительница конкурсов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева. Для модели съёмки стали настоящим испытанием: по словам артистов, девушка очень переживала перед полётом на воздушном шаре, однако всё же смогла преодолеть страх и выполнить все необходимые сцены.

Киркоров пообещал, что зрителей ждёт не только эффектная визуальная картинка с пейзажами Каппадокии, но и необычный сюжет с неожиданным развитием событий. По словам исполнителя, именно история станет одной из главных особенностей нового музыкального видео.
Софья Метелева

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