«Девушка сбежала на шаре»: Филипп Киркоров рассказал о съёмках клипа в Каппадокии
Киркоров раскрыл детали нового клипа на песню «Луиза»
Филипп Киркоров вернулся из Турции, где проходили съёмки клипа на новую песню «Луиза». Локацией для видео стала знаменитая Каппадокия, известная своими воздушными шарами и живописными пейзажами.
В беседе с «ТВ Mail» артист рассказал, что, несмотря на атмосферу и красивые виды, сам полетать на воздушном шаре не успел. По словам Киркорова, съёмочный график оказался настолько плотным, что пришлось отказаться от этой идеи.
«В этот раз я не летал на шарах. Всё очень чётко по графику было, поэтому надо было выбирать. А так картинка была очень красивая — девушка улетает от меня на шарах. Поэтому не я от девушки, а девушка от меня сбежала на шаре. Ой, там такой сценарий интересный», — рассказал певец.Главную женскую роль в клипе исполнила победительница конкурсов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева. Для модели съёмки стали настоящим испытанием: по словам артистов, девушка очень переживала перед полётом на воздушном шаре, однако всё же смогла преодолеть страх и выполнить все необходимые сцены.
Киркоров пообещал, что зрителей ждёт не только эффектная визуальная картинка с пейзажами Каппадокии, но и необычный сюжет с неожиданным развитием событий. По словам исполнителя, именно история станет одной из главных особенностей нового музыкального видео.