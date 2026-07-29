«Девушка сбежала на шаре»: Филипп Киркоров рассказал о съёмках клипа в Каппадокии

29 июля 2026, 18:33

Киркоров раскрыл детали нового клипа на песню «Луиза»

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров вернулся из Турции, где проходили съёмки клипа на новую песню «Луиза». Локацией для видео стала знаменитая Каппадокия, известная своими воздушными шарами и живописными пейзажами.





В беседе с «ТВ Mail» артист рассказал, что, несмотря на атмосферу и красивые виды, сам полетать на воздушном шаре не успел. По словам Киркорова, съёмочный график оказался настолько плотным, что пришлось отказаться от этой идеи.





«В этот раз я не летал на шарах. Всё очень чётко по графику было, поэтому надо было выбирать. А так картинка была очень красивая — девушка улетает от меня на шарах. Поэтому не я от девушки, а девушка от меня сбежала на шаре. Ой, там такой сценарий интересный», — рассказал певец.