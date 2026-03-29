«Она такая привередливая»: Дибров рассказал о новом бремени в отношениях с Екатериной Гусевой

29 марта 2026, 01:45

Дибров рассказал о новом бремени в отношениях с Екатериной Гусевой

Дмитрий Дибров и Екатерина Гусева (Фото: Instagram* @grushevskiymikhail)

Дмитрий Дибров нашел новую любовь после развода. Спутницей телеведущего стала нутрициолог Екатерина Гусева, с которой он регулярно появляется на публичных мероприятиях.





Пара заметно отличается по росту: Екатерина выше Диброва на полголовы. К тому же она младше своего возлюбленного на 23 года, но эти нюансы, похоже, не влияют на гармонию в отношениях.



Знакомые шоумена отмечают перемены в его предпочтениях: если раньше он выбирал совсем юных спутниц, то теперь рядом с ним — зрелая женщина. Ради новой возлюбленной Дибров даже преобразился внешне, закрасив седину.



В беседе с журналистами программы НТВ «Ты не поверишь!» телеведущий поделился своими мыслями о переменах в личной жизни. По его словам, теперь приходится уделять больше внимания к внешнему виду.



«Хочу все еще нравиться Кате. Она такая привередливая. Приходится так много думать о внешнем виде. Господа, это такое бремя! Но это сладкое бремя!» — признался Дибров.