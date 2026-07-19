Дрейк поставил $1,5 млн на победу Аргентины в финале чемпионата мира

19 июля 2026, 13:32

Дрейк может заработать более 5 млн долларов в случае победы Аргентины на ЧМ

Дрейк (Фото: Instagram* / @champagnepapi)

Канадский рэпер Дрейк вновь привлёк внимание в соцсетях громкой спортивной ставкой. На этот раз музыкант поставил 1,5 миллиона долларов на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 против Испании.





Если аргентинцы выиграют матч в основное время, потенциальный выигрыш исполнителя превысит 5 миллионов долларов.



Дрейк давно известен своей страстью к крупным ставкам на спортивные события. Его прогнозы регулярно становятся предметом обсуждения среди болельщиков, а в интернете даже существует понятие «проклятие Дрейка» — шутливая теория, согласно которой команды или спортсмены, которых поддерживает артист, нередко терпят поражение.



Финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной станет главным матчем турнира, а ставка рэпера уже добавила встрече дополнительного внимания со стороны поклонников футбола и самого музыканта.



Могу также рассказать о коэффициенте ставки Дрейка, сравнить шансы Испании и Аргентины или разобрать прогнозы на финал.