Entertainment Weekly: Джаред Лето покорил Эмпайр-стейт-билдинг

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Актёр и музыкант, солист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето забрался на знаменитый небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.
За двадцать минут 51-летний Лето преодолел расстояние между 86-м и 104-м этажами на восточном фасаде знаменитого небоскрёба, в итоге оказавшись на высоте 390 метров.
«Когда я был маленьким ребенком, я хотел стать артистом, а Нью-Йорк был тем местом, куда приезжаешь, чтобы стать артистом .И Эмпайр-стейт-билдинг всегда был для меня символом. <...> Я больше был в восторге, чем взволнован, но сказать по правде, если быть честным, это было очень, очень тяжело. Намного тяжелее, чем я думал», — поделился Лето с журналистами.
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