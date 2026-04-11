Достижения.рф

«Это эстафета»: Хабенский отказался считать себя преемником Олега Табакова в МХТ

Константин Хабенский (Фото: кадр из сериала «За час до рассвета»)

Константин Хабенский, который руководит МХТ имени Чехова с осени 2021 года, высказался о своей должности и объяснил, почему не называет себя прямым преемником Олега Табакова. Его слова приводит «КП».



Артист подчеркнул, что сейчас говорить о преемственности преждевременно.

«Я не преемник, правильнее назвать это эстафетой. Эстафета — это роли, которые передаются от одного художественного руководителя к другому», — заявил он.
По словам Хабенского, с момента его назначения прошло ещё недостаточно времени для окончательных выводов.
«Пяти лет ещё не прошло, что-то сделано и что-то получилось. Мы отчитаемся и расскажем, что произошло с художественным театром за время, как мне предложили им руководить», — отметил актёр.
Константин Юрьевич признался, что его внимание переключилось на новую сферу ответственности. Времени и сил не хватает из-за дополнительной нагрузки в виде Школы-студии МХТ, которая пока остаётся для него приоритетной.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0