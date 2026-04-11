«Это эстафета»: Хабенский отказался считать себя преемником Олега Табакова в МХТ
Константин Хабенский, который руководит МХТ имени Чехова с осени 2021 года, высказался о своей должности и объяснил, почему не называет себя прямым преемником Олега Табакова. Его слова приводит «КП».
Артист подчеркнул, что сейчас говорить о преемственности преждевременно.
«Я не преемник, правильнее назвать это эстафетой. Эстафета — это роли, которые передаются от одного художественного руководителя к другому», — заявил он.По словам Хабенского, с момента его назначения прошло ещё недостаточно времени для окончательных выводов.
«Пяти лет ещё не прошло, что-то сделано и что-то получилось. Мы отчитаемся и расскажем, что произошло с художественным театром за время, как мне предложили им руководить», — отметил актёр.Константин Юрьевич признался, что его внимание переключилось на новую сферу ответственности. Времени и сил не хватает из-за дополнительной нагрузки в виде Школы-студии МХТ, которая пока остаётся для него приоритетной.