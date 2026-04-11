«Это эстафета»: Хабенский отказался считать себя преемником Олега Табакова в МХТ

11 апреля 2026, 21:24

Константин Хабенский заявил, что не считает себя преемником Табакова в МХТ

Константин Хабенский (Фото: кадр из сериала «За час до рассвета»)

Константин Хабенский, который руководит МХТ имени Чехова с осени 2021 года, высказался о своей должности и объяснил, почему не называет себя прямым преемником Олега Табакова. Его слова приводит «КП».





Артист подчеркнул, что сейчас говорить о преемственности преждевременно.

«Я не преемник, правильнее назвать это эстафетой. Эстафета — это роли, которые передаются от одного художественного руководителя к другому», — заявил он.

«Пяти лет ещё не прошло, что-то сделано и что-то получилось. Мы отчитаемся и расскажем, что произошло с художественным театром за время, как мне предложили им руководить», — отметил актёр.