Фадеев озвучил драматичную правду о слухе на концертах

03 июня 2025, 18:50

Музыкальный продюсер Макс Фадеев рассказал, что вынужден носить беруши

Фото: Istock/Vahit Ozalp

Музыкант Максим Фадеев поделился историей о том, как концертная деятельность повлияла на состояние его слуха.





Оказывается, однажды он полностью потерял способность воспринимать звуки, но китайскому врачу удалось вернуть ему утраченное чувство. Из-за риска повторного ухудшения музыкант вынужден соблюдать особые меры предосторожности.



Во время выступлений Фадееву помогают специальные технологии. Вместо привычного звучания музыки перед ним размещен монитор, отображающий партитуру концерта различными цветами. Сам артист надевает защитные беруши, блокирующие любые внешние шумы, ориентируется исключительно на визуальную подсказку, определяя ритм и мелодию.

