Группа «Несчастный случай» впервые выступит в Канаде и США

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Группа «Несчастный случай» по случаю своего 40-летнего юбилея впервые отправится на гастроли в Канаду и США. Об этом рассказал основатель и постоянный фронтмен музыкального коллектива Алексей Кортнев.
Последнее выступление «Несчастного случая» датировано 24-м февраля 2022 года. Все их последующие ранее запланированные концерты были отменены. Например, уже в этом году было отменено выступление коллектива в Ростове-на-Дону. Концерт должен был состояться в ресторане «Пино Нуар».
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