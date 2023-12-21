Какой-то бред: Раймонд Паулс ответил на обвинения Лаймы Вайкуле в плагиате

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Сбежавшая из России в Латвию певица Лайма Вайкуле оклеветала композитора Раймонда Паулса, заявив, что он никогда не писал песен сам. Паулс счёл важным ответить на подобные обвинения, назвав их «каким-то бредом».
Вайкуле утверждала, что знаменитый советский и латвийский композитор всё «списывал» с западных хитов, пользуясь тем, что слушателям в СССР иностранная поп-музыка в основном была недоступна. Поэтому все его шлягеры, по словам певицы, были всего лишь «калькой с американских песен», передаёт издание «Аргументы и факты».
Паулс в интервью газете назвал заявления Вайкуле откровенным бредом. Композитора покоробило, что певица, которая собственно и стала знаменитой благодаря исполнению его песен, среди которых «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!», «Чарли», «Я вышла на Пикадилли», могла оказаться такой неблагодарной.
Композитор заметил, что в последнее время от Вайкуле часто приходится слышать разные бредовые высказывания, поэтому не стоит воспринимать их всерьёз.
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Паулс в интервью газете назвал заявления Вайкуле откровенным бредом. Композитора покоробило, что певица, которая собственно и стала знаменитой благодаря исполнению его песен, среди которых «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!», «Чарли», «Я вышла на Пикадилли», могла оказаться такой неблагодарной.
«Вы знаете, я вообще серьезно к ней не отношусь, — заявил Раймонд Паулс. — Поэтому пусть она говорит что хочет».
Композитор заметил, что в последнее время от Вайкуле часто приходится слышать разные бредовые высказывания, поэтому не стоит воспринимать их всерьёз.
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Александр Бойцов