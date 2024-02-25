Канал ТНТ начнёт снова снимать программу «Наша Russia»

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Телеканал ТНТ решил возродить программу «Наша Russia», которая впервые вышла в эфир в 2006 году. Об этом рассказал ТАСС продюсер телеканала Аркадий Водахов.
«Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение «Наша Russia», — сказал он на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд».«Наша Russia» - это российская сатирико-юмористический сериал производства «Comedy Club Production», созданный при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова. Главные роли в нём исполнили Михаил Галустян и Сергей Светлаков.
Существует мнение, что программа «Наша Russia» является российской адаптацией популярного британского скетч-сериала «Маленькая Британия», выходившего на телеканале «BBC» с 2003 по 2006 год. То есть, по сути, является его удачным клоном. Но в 2007 году в одном из интервью Семён Слепаков (признан иностранным агентом) назвал программу «Наша Russia» исключительно российским проектом.
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