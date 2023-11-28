Киркоров назвал мать Пугачёвой прекрасной тёщей

Фото: фотобанк Московской области
Российский певец Филипп Киркоров заявил о прекрасных отношениях с матерью народной артистки СССР Аллы Пугачевой Зинаидой Архиповной.
«У меня была прекрасная теща, мама Аллы Зинаида Архиповна, она любила меня. Всё время говорила: «Алла, посмотри, какой мальчик хороший, обрати внимание», — поделился в беседе с NEWS.ru Киркоров.
Об этом, к слову, он рассказал на премьерном показе фильма «Тёща», где снялись актриса Лариса Гузеева и комик Гарик Харламов.
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