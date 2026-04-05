Клава Кока и Дима Масленников раскрыли историю своих отношений
Клава Кока отправила Диму Масленникова во френдзону после первого поцелуя
Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников поведали историю своих отношений. Интервью с ними появилось на известном видеохостинге.
Масленников рассказал, что они долго дружили, и девушка была ему очень близка. Сама Кока призналась, что между ними всегда присутствовало нечто большее — «флирт-волна».
Первый поцелуй пары произошел случайно семь лет назад во время прогулки в столичном парке «Зарядье». Однако после этого блогер испугался и стал холодно отвечать на сообщения, за что певица отправила его во френдзону.
«И я на нем ставлю клеймо «просто друг», — добавила Кока.Масленников вспомнил, что все вокруг подозревали их в романе, а сам он осознал свои чувства после встречи в ресторане «Пушкин» 9 марта 2021 года, когда звезда встречалась с другим мужчиной.
Блогер признался девушке в любви, пригласив ее на выставку английского художника Бэнкси, но тогда она не ответила взаимностью. Однако позднее певица все же изменила свое мнение, и у пары завязался роман, который длится уже год. Недавно они объявили о помолвке.