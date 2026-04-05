Клава Кока и Дима Масленников раскрыли историю своих отношений

Клава Кока отправила Диму Масленникова во френдзону после первого поцелуя

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников поведали историю своих отношений. Интервью с ними появилось на известном видеохостинге.





Масленников рассказал, что они долго дружили, и девушка была ему очень близка. Сама Кока призналась, что между ними всегда присутствовало нечто большее — «флирт-волна».



Первый поцелуй пары произошел случайно семь лет назад во время прогулки в столичном парке «Зарядье». Однако после этого блогер испугался и стал холодно отвечать на сообщения, за что певица отправила его во френдзону.

«И я на нем ставлю клеймо «просто друг», — добавила Кока.