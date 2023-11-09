Комик Слепаков* разозлил россиян пародией на песню SHAMAN «Я русский»

Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков
Комик Семён Слепаков* разместил в своих соцсетях пародию на композицию SHAMAN «Я русский», чем сильно разозлил россиян.
Свою версию песни Слепаков* назвал «Нерусский», сделав акцент на своих еврейских корнях, а также на палестино-израильском конфликте.
При этом поклонники комика не поддержали его «творчество», раскритиковав версию песни в комментариях.
Подписчики были недовольны, что Слепаков* поёт песни, направленные против России, на русском языке. Другие уверяли, что без России о нём никто бы и не узнал.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине шоумен осудил решение правительства и покинул Россию, переехав в Израиль.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
«Нерусский. Не иду до конца. Нерусский – вместо хлеба маца. Нерусский. Скажем прямо – еврей. Для многих даже хуже, чем гей», – спел шоумен, завершив композицию припевом еврейкой песни «Хава нагила».
Подписчики были недовольны, что Слепаков* поёт песни, направленные против России, на русском языке. Другие уверяли, что без России о нём никто бы и не узнал.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине шоумен осудил решение правительства и покинул Россию, переехав в Израиль.
Читайте также:
Семён Слепаков* окончательно распрощался с Россией
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова