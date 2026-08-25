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«Конкретно фартануло»: Дмитриенко высказался об Анне Пересильд после обид бывшей

Дмитриенко публично восхитился Анной Пересильд после обвинений со стороны бывшей
Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Певец Ваня Дмитриенко публично выразил восхищение дочерью актрисы Юлии Пересильд Анной. Артист оставил комментарий под публикацией возлюбленной в Instagram*.



17-летняя Анна поделилась кадрами с семейного отдыха в Испании. На одном из снимков она появилась в розовом атласном топе и бриджах. Иван написал под постом, что ему сильно повезло с избранницей.

«Ань, ну ты шикарна. Конкретно фартануло мне!» — отметил музыкант.
Дочь Пересильд ответила ему: «Ваня, а мне-то как с тобой повезло». Это произошло на фоне продолжающегося скандала с бывшей девушкой певца Сашей Айс. Ранее она обвинила Дмитриенко в абьюзивном поведении. Сам артист в ответ заявил, что экс-возлюбленная предала его за время их отношений.

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Ольга Щелокова

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