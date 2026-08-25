«Конкретно фартануло»: Дмитриенко высказался об Анне Пересильд после обид бывшей

25 августа 2026, 11:33

Дмитриенко публично восхитился Анной Пересильд после обвинений со стороны бывшей

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Певец Ваня Дмитриенко публично выразил восхищение дочерью актрисы Юлии Пересильд Анной. Артист оставил комментарий под публикацией возлюбленной в Instagram*.





17-летняя Анна поделилась кадрами с семейного отдыха в Испании. На одном из снимков она появилась в розовом атласном топе и бриджах. Иван написал под постом, что ему сильно повезло с избранницей.

«Ань, ну ты шикарна. Конкретно фартануло мне!» — отметил музыкант.