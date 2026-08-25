«Конкретно фартануло»: Дмитриенко высказался об Анне Пересильд после обид бывшей
Дмитриенко публично восхитился Анной Пересильд после обвинений со стороны бывшей
Певец Ваня Дмитриенко публично выразил восхищение дочерью актрисы Юлии Пересильд Анной. Артист оставил комментарий под публикацией возлюбленной в Instagram*.
17-летняя Анна поделилась кадрами с семейного отдыха в Испании. На одном из снимков она появилась в розовом атласном топе и бриджах. Иван написал под постом, что ему сильно повезло с избранницей.
«Ань, ну ты шикарна. Конкретно фартануло мне!» — отметил музыкант.Дочь Пересильд ответила ему: «Ваня, а мне-то как с тобой повезло». Это произошло на фоне продолжающегося скандала с бывшей девушкой певца Сашей Айс. Ранее она обвинила Дмитриенко в абьюзивном поведении. Сам артист в ответ заявил, что экс-возлюбленная предала его за время их отношений.