Кудрявцева отреагировала на вечеринку Тимати после рождения дочери
Лера Кудрявцева в беседе с порталом Super высказалась о резонансной вечеринке Тимати, которую он устроил на яхте в Турции вскоре после рождения дочери.
Телеведущая отметила, что у каждой семьи — свои подходы к празднованию.
«В каждой семье свои погремушки. Кто как хочет, тот так и отмечает. Она в больнице лежит, он тусуется. Ну, нормально», — сказала Кудрявцева, не скрывая иронии.Скандал вокруг рэпера вспыхнул после того, как стало известно, что он отправился отдыхать в Бодрум сразу после появления ребёнка на свет, оставив новоиспечённую мать Валентину и малыша в Москве.
Общественное возмущение усилилось, когда в сети появилось видео с шумной вечеринкой Тимати в кругу друзей на борту яхты.