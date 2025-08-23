Кудрявцева отреагировала на вечеринку Тимати после рождения дочери

23 августа 2025, 13:18

Кудрявцева оценила поведение Тимати, устроившего яхт-пати после рождения дочери

Тимати (Фото: ВКонтакте / @timatiofficial)

Лера Кудрявцева в беседе с порталом Super высказалась о резонансной вечеринке Тимати, которую он устроил на яхте в Турции вскоре после рождения дочери.





Телеведущая отметила, что у каждой семьи — свои подходы к празднованию.





«В каждой семье свои погремушки. Кто как хочет, тот так и отмечает. Она в больнице лежит, он тусуется. Ну, нормально», — сказала Кудрявцева, не скрывая иронии.