Медики назвали причину смерти актёра Мэтью Перри

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Суперзвезда американского сериала «Друзья», актёр Мэттью Перри скончался из-за острого воздействия на организм кетамина, которое привело к тому, что он утонул в джакузи. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет о вскрытии, сделанный управлением судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса.
С помощью введения кетамина в кровоток Перри проходил терапию от тревоги и депрессии. Согласно заключению медиков, Факторами, способствовавшими смерти актёра, стали также ишемическая болезнь сердца и воздействие полусинтетического опиоида бупренорфина.
29 октября 2023 года Мэттью Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, без каких-либо следов насильственной смерти. Наркотиков и алкоголя на месте преступления также не обнаружила. По информации портала TMZ, актёр в тот день вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол (смесь бадминтона, тенниса и настольного тенниса), и вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Когда последний вернулся примерно через два часа, то обнаружил, что артист находится без сознания, и вызвал скорую.
В недавно вышедших мемуарах 54-летний Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и провёл в больнице пять месяцев. Помимо сделавшей его суперзвездой роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», актёр снимался также в фильмах «Беверли-Хиллз, 90210», «Девять ярдов», «Папе снова 17» и других.
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Звезда сериала «Друзья» утонул у себя дома
29 октября 2023 года Мэттью Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, без каких-либо следов насильственной смерти. Наркотиков и алкоголя на месте преступления также не обнаружила. По информации портала TMZ, актёр в тот день вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол (смесь бадминтона, тенниса и настольного тенниса), и вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Когда последний вернулся примерно через два часа, то обнаружил, что артист находится без сознания, и вызвал скорую.
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Артем Путинцев