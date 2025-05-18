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«Мы с Анатолием вместе навсегда»: Певица Слава открыта к новым отношениям, но не забывает про бывшего

Слава заявила, что открыта к новым романам, но не забывает про Данилицкого
Певица Слава (Анастасия Сланевская) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Слава (Анастасия Сланевская) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Слава заявила в своем блоге, что открыта к новым отношениям, однако при этом она не забывает про экс-партнера Анатолия Данилицкого.
«Мы с Анатолием вместе навсегда, потому что у нас дочь Антонина. Но сейчас наши отношения больше как у родных людей, друзей», — объяснила артистка.

По ее словам, она открыта для новых отношений и уже активно флиртует. 44-летняя знаменитость считает, что ее возраст не является поводом ставить на себе крест и отказываться от романов.

Слава добавила, что не испытывает нехватки в восхищенных мужских взглядах.

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#певица
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#отношения
#любовь
«Я плакала днями и ночами»: что пережила Салтыкова в браке с солистом группы «Форум»
Ирина Салтыкова пережила рукоприкладство и измены мужа Виктора
18 мая 2025, 16:24

Ирина Салтыкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Певица Ирина Салтыкова раскрыла подробности своего брака с мужем Виктором. Как пишет KP.RU, будущая пара познакомилась в 1986 году, а спустя год на свет появилась дочь Алиса. Проблемы начались в 1988 году, тогда исполнительница ушла из «Миража».
«Он пил очень много. Неоднократно мне изменял, о чем я впоследствии узнавала. <…> Рукоприкладство также было, и не раз. Он распускал руки», — рассказывала Ирина Салтыкова.

Она добавила, что солист группы «Форум» подталкивал ее к абортам. Знаменитость развелась с Салтыковым в 1994-м, оставшись с маленьким ребенком на руках. Еще одним ударом стала онкология, которую обнаружили в том же году.

«Из-за стресса после развода у меня обнаружили онкологию. Я плакала днями и ночами, ничего не соображала», — вспоминала певица.

В 1995 году Ирина получила известность после выхода песни «Серые глаза», а еще снялась в фильме «Брат-2». На телевидении Салтыкова появилась в 2022 году. Замуж Ирина больше не вышла, но имела, по ее словам, два длительных романа, не считая брака.

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Дочь Якубовича оказалась не в курсе съемок отца в фильме Германики
18 мая 2025, 15:54

Леонид Якубович (фото: Instagram* @yakubovitch)

Дочь Леонида Якубовича оказалась не в курсе съемок отца в фильме Валерии Гай Германики, пишет «Абзац».
По словам Варвары Видо, о съемках она узнала из соцсетей.

«К сожалению, я ничего не знаю о проекте. Сама о фильме узнала из новостей только на днях», — отметила она.

Неделю назад Валерия Гай Германика объявила о начале съемок боди-хоррора, который должен стать конкурентом зарубежного фильма «Субстанция». Как утверждает режиссер, в картине должен сняться Леонид Якубович. Сам ведущий еще не комментировал эти новости.

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*Запрещен в РФ
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#заявление
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Бьянка Цензори в провокационном наряде прогулялась по фермерскому рынку в Испании
Бьянка Цензори в прозрачном топе прогулялась по фермерскому рынку в Испании
18 мая 2025, 15:26

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Бьянка Цензори составила откровенный образ для похода на фермерский рынок в Испании, чем шокировала общественность.
На сегодняшний день скандальный рэпер и его жена отдыхают в Испании. Они остановились на вилле на Майорке. Супруги быстро освоились на курорте: они ходят за покупками по местным лавкам.

Недавно Бьянку заметили на рынке в абсолютно прозрачном топе, под которым у нее не оказалось бра. Очевидцы остались в шоке от выхода избранницы музыканта. Самого Канье Уэста не смущало повышенное внимание к его спутнице.

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#люди
#испания
#отдых
#одежда
#отношения
#рэп
#музыкант
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«Превратила это все в товар»: экс-муж Анжелики Агурбаш раскрыл правду о ней
Бывший муж Агурбаш Николай заявил, что она требовала дом за общение с их сыном
18 мая 2025, 14:57

Анжелика Агурбаш (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Экс-супруг певицы Анжелики Агурбаш предприниматель Николай заявил «Новым русским сенсациям», что она хотела денег за свидания отца с сыном. По словам мужчины, исполнительница вычеркнула его из жизни, когда он разорился. Более того, она поставила Николаю, по его словам, условия, которые он не может выполнить при всем желании.
«Она же превратила это все в «товар — деньги». Она три-четыре года назад говорила: «Если ты хочешь к нам в гости прийти, то, пожалуйста, сначала купи Анастасу дом в Подмосковье, мне купи квартиру», — прокомментировал Николай.

Он подчеркнул, что взамен Анжелика обещала испечь булочки и пригласить «колбасного короля» в гости. По признанию бизнесмена, его имущественные потери составили десять миллиардов рублей. Совершеннолетний сын отказался общаться с папой после этого.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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«Несколько дней вымаливал прощение»: Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений
Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений из-за алкоголя
18 мая 2025, 14:53

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений. На подкасте «Про это» артист признался, что чуть не потерял свою возлюбленную из-за алкоголя.
По словам Топалова, раньше он не знал чувства меры. Однажды после очередного мероприятия, на котором присутствовал брат Тодоренко, исполнитель проснулся в пустой квартире, где уже не было Регины.

Влад отметил, что в тот момент он сразу понял, что мог расстроить избранницу своим поведением. После случившегося телеведущая какое-то время не отвечала на звонки артиста, однако позже все-таки решилась поговорить с ним.

«Перешел черту... Я понимаю, что-то не то, уже начинаю догадываться, потому что нет вещей... И я несколько дней вымаливал прощение... Наконец-то она дала мне аудиенцию», — рассказал шоумен.

В результате Тодоренко дала Топалову еще один шанс. После этого Влад бросил пить на два года.

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*Запрещен в РФ
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