«Мы с Анатолием вместе навсегда»: Певица Слава открыта к новым отношениям, но не забывает про бывшего

Певица Слава (Анастасия Сланевская) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певица Слава заявила в своем блоге, что открыта к новым отношениям, однако при этом она не забывает про экс-партнера Анатолия Данилицкого.
«Мы с Анатолием вместе навсегда, потому что у нас дочь Антонина. Но сейчас наши отношения больше как у родных людей, друзей», — объяснила артистка.
По ее словам, она открыта для новых отношений и уже активно флиртует. 44-летняя знаменитость считает, что ее возраст не является поводом ставить на себе крест и отказываться от романов.
Слава добавила, что не испытывает нехватки в восхищенных мужских взглядах.
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