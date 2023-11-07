Модный дом Dior разорвал сотрудничество с моделью Хадид за поддержку Палестины

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Дом высокой моды Dior разорвал сотрудничество с американской моделью Беллой Хадид за поддержку Палестины, об этом сообщает Al Bawaba News.
Хадид была лицом Dior с 2016 года, однако, не так давно модель высказалась в поддержку Палестины. Она заявила, что сектор Газа находится в состоянии гуманитарного кризиса и осудила удары по мирному населению.
Сегодня Dior представил свою новую рекламную компанию, лицом которой, вместо Хадид, стала израильская модель Май Тагер.
Никаких официальных комментариев представители пока не давали, однако, интернет-пользователи уже публично осудили Dior за подобный шаг и призвали покупателей массово бойкотировать бренд.
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Евгения Парфентьева