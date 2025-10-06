«Чистый фарт»: музыкальный критик объяснил, почему Шаврина не покорит юную аудиторию

06 октября 2025, 19:56

Соседов: Шавриной вряд ли удастся повторить успех Кадышевой среди молодёжи

Екатерина Шаврина (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

В Сети стал популярным ролик с 82-летней певицей Екатериной Шавриной, которая впервые за много лет вышла на сцену. Легенда 90-х выступила в ярком платье и исполнила свои главные хиты. Позже оказалось, что фрагмент видео был вырезан из концерта «Хиты 80–90-х» в рамках музыкального проекта «Имена на все времена», прошедшего в мае 2025 года в Петербурге.





Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал для Общественной Службы Новостей шансы Шавриной повторить успех Надежды Кадышевой, которая смогла привлечь внимание современной молодежи благодаря вирусным хитам.



По мнению Соседова, репертуар Шавриной сложнее для восприятия и не имеет тех простых сюжетов и лирики, которые сделали популярными песни Кадышевой.





«Шаврина — это более громоздкий и сложный для восприятия ритм. Да, песни есть грустные, весёлые, есть те, которые цепляют. Но вряд ли такие композиции смогут тронуть сердца нынешней молодежи. Случай с Кадышевой — это чистый фарт. И нет гарантии, что удастся дважды такой фурор повторить», — объяснил критик.