Борис Гребенщиков* объяснил, что ему мешает вернуться в Россию

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Музыкант Борис Гребенщиков* в интервью Forbes Talk назвал причину, по которой не может вернуться в Россию.
Основатель российской рок-группы «Аквариум» утверждает, что проблема заключается в концертах. Он убеждён, что в России ему не дадут выступать.
Гребенщиков* заявил, что ему сообщили абсолютно прямо о том, что в России его может остановить любой полицейский и что-то предъявить. Такие обстоятельства негативно скажутся как на жизни, так и на карьере музыканта.
Напомним, что рок-исполнитель покинул Россию сразу же после начала спецоперации на Украине. Однако он утверждает, что никогда не считал себя эмигрантом. При этом он отмечает, что доволен своей нынешней жизнью, поскольку она даёт возможность путешествовать по всему миру.
Гребенщиков* уверяет, что живёт в мире, много путешествует и узнаёт новое о разных странах. Но он ни в коем случае не перестаёт чувствовать себя русским человеком, не теряет родного языка и уважительно относится к русской культуре.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Гребенщиков* заявил, что ему сообщили абсолютно прямо о том, что в России его может остановить любой полицейский и что-то предъявить. Такие обстоятельства негативно скажутся как на жизни, так и на карьере музыканта.
Гребенщиков* уверяет, что живёт в мире, много путешествует и узнаёт новое о разных странах. Но он ни в коем случае не перестаёт чувствовать себя русским человеком, не теряет родного языка и уважительно относится к русской культуре.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова