МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)
Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств. Об этом сообщили в МВД РФ.
Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
В настоящее время блогер находится не в России. Ему может грозить семь лет колонии.
В июне прошлого года ФНС подала иск в суд против блогера — за долги на почти 145 млн рублей. После счета его компаний были заблокированы.
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*Запрещен в РФ
В настоящее время блогер находится не в России. Ему может грозить семь лет колонии.
В июне прошлого года ФНС подала иск в суд против блогера — за долги на почти 145 млн рублей. После счета его компаний были заблокированы.
Читайте также:
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова