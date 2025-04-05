«Начинается симфизит»: невестка Валерии рассказала о самочувствии на 9-м месяце беременности

Лиана Шульгина (фото: Telegram @lianashulginaa)
Лиана Шульгина в своем блоге рассказала о самочувствии на девятом месяце беременности.
Невестка Валерии готовится во второй раз стать мамой. По словам блогерши, с каждым днем она чувствует себя хуже.
Шульгина рассказала, что у нее началась изжога, она испытывает сильные боли в спине, из-за которых даже не может спать. Девушке также приходится использовать компрессионные чулки и делать контрастный душ для ног перед сном.
Примечательно, что Шульгина планирует рожать в одной из столичных клиник.
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Шульгина рассказала, что у нее началась изжога, она испытывает сильные боли в спине, из-за которых даже не может спать. Девушке также приходится использовать компрессионные чулки и делать контрастный душ для ног перед сном.
«Честный рассказ, как чувствую себя на финальном этапе беременности. Тяжесть в ногах и отеки к вечеру стали моими постоянными спутниками. Спина и бедра напоминают о себе при любой неудобной позе, врач сказала, что начинается симфизит», — написала Лиана.
Примечательно, что Шульгина планирует рожать в одной из столичных клиник.
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Екатерина Коршунова