Не смогла родить миллионеру и оказалась на улице: куда пропала Анна Горшкова из сериала «Бедная Настя» и как увела жениха у Кабаевой

Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Анна Горшкова, известная благодаря роли крепостной Полины в сериале «Бедная Настя», до сих пор не нашла свою любовь. Известно, что однажды она увела жениха у гимнастки Алины Кабаевой и крутила роман с 80-летним мужчиной. Подробнее о личной жизни артистки расскажет «Радио 1».
Начало карьеры и жизнь в Париже
Анна начала свою карьеру в модельном бизнесе в Париже, где добилась значительных успехов. Она окончила престижную школу в Москве с углубленным изучением математики и иностранных языков. В 14 лет ее заметили в модельном мире, и вскоре она подписала контракт с агентством. Через два года она оказалась в Париже, но жесткие условия работы и эксплуатация в индустрии разочаровали ее. Вернувшись домой, Горшкова решила сосредоточиться на учебе и успешно поступила на факультет социологии.
Во время учебы продюсеры сериала «Бедная Настя» проводили кастинги на роль крепостной Полины Пеньковой, завистницы главной героини. В поисках подходящей актрисы кастинг-директора просмотрели тысячи кандидаток, но ни одна из них не соответствовала требованиям для этой сложной и многогранной роли. Полина должна была быть одновременно нежной и сильной, и такую актрису было трудно найти.
Продюсеры рассматривали не только актрис, но и сотрудниц модельных агентств. Среди множества фотографий моделей их внимание привлекла Анна Горшкова. Сочетание ангельской невинности и демонического обаяния в ее образе поразило продюсеров, и они сразу утвердили Анну на роль Полины Пеньковой.
Анна Горшкова (Фото: кадр из фильма «Бедная Настя»)
Сериал стал невероятно успешным и принес Горшковой мгновенную славу, открыв двери к новым предложениям от режиссеров. Благодаря «Бедной Насте» актриса позже снялась в проектах с такими известными артистами, как Дмитрий Дюжев, Данила Страхов, Марина Александрова и Виктор Вербицкий.
Известность и многочисленные романы
Кроме съемок в фильмах, перед Горшковой открылись возможности участвовать в светских мероприятиях, давать интервью и появляться в телешоу, где она знакомилась с влиятельными фигурами киноиндустрии.
В 2006 году актриса начала встречаться с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого связывали слухи о романе с чемпионкой мира по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Несмотря на спекуляции, Горшкова настаивала, что между ними лишь дружеские отношения.
После успеха в карьере актриса завела роман с Михаилом Борщевым, влиятельным главой «ЦентрГаза», который был старше её на 15 лет. Пара отпраздновала свадьбу в Монако, удивив гостей роскошной церемонией. Однако их брак продлился всего два года и завершился громким разводом. Разногласия возникли из-за различных жизненных планов: Горшкова не хотела становиться домохозяйкой и матерью, в то время как Борщев мечтал о детях. В ходе одной из ссор он даже выгнал актрису из своего дома на Рублевке.
Екатерина Ковальчук: Как изменилась жизнь актрисы после 20 лет разлуки с сестрой и свадьбы с Гариком Харламовым?
После разрыва Горшковой с миллионером в прессе появились слухи о её связи с известным режиссёром Станиславом Говорухиным, который был на 47 лет старше актрисы.
В последние годы Горшкова стала реже сниматься в кино, но увлеклась музыкой и пением, сотрудничая с музыкантами Артуром Бэстом и Яном Осиным. Личную жизнь актриса старается держать в тайне.
Читайте также:
«Отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова неожиданно высказалась после развода с мужем-адвокатом
Страсть к студенткам, алкоголизм и внебрачные дети: судьба телеведущего Александра Гордона
Завидовал Юре Борисову и занимался сексом с Настей Ивлеевой? Как на самом деле прославился Марк Эйдельштейн
Анастасия Хохлова