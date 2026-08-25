Новосибирск готов принять выступление Канье Уэста

25 августа 2026, 14:20

Продюсер Турцев: концерт Канье Уэста вполне мог бы пройти в Новосибирске

Фото: iStock/Badanin Denis

Концерт американского рэпера Канье Уэста вполне мог бы пройти и в столице Сибири. Такое мнение выразил продюсер и владелец лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев.





Напомним, 24 августа пресс-служба «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге заявила, что площадка не подписывала никаких договоров на проведение концертов американского артиста, которые запланированы на 10 и 11 октября, и не является организатором выступлений. Из-за этого шоу не может состояться на стадионе, пишут argumenti.ru.



Однако в концертном агентстве SAY Agency, которое является организатором выступлений Канье Уэста в России, подтвердили, что артист уже получил аванс за два запланированных шоу.





«Ни один артист не даст свое согласие на анонс без получения аванса», — приводит издание слова генерального директора агентства Анны Субчевой.

«Новосибирск давно заслужил право принимать звезд первой величины. У нас есть и Ледовый дворец спорта "Сибирь", где уже выступали Deep Purple и Scorpions. Но "Сибирь-Арена" — это совершенно другой уровень. Это самая большая крытая концертная площадка за Уралом. Она ничуть не уступает столичным стадионам», — подчеркнул продюсер.