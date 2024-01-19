NYT: Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в убийстве оператора

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Голливудскому актёру Алеку Болдуину повторно предъяваили обвинение в непреднамеренномубийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», сообщает The New York Times. Если суд штата Нью-Мексико признает его виновным, Болдуин получит до полутора лет тюремного заключения.
«Болдуин утверждает, что он не несет ответственности за смерть оператора Галины Хатчинс, так как не нажимал на спусковой крючок пистолета, однако у экспертизы есть обратные доказательства», — пишет газета.. Актёр уже проходил по этому делу в феврале 2023 года, однако весной с него все обвинения сняли.
В марте 2023 года ассистент режиссера Дэвид Холлс, ответственный за безопасность на съемочной площадке, стал первым осужденным по этому делу, полностью признав свою вину и получив шесть месяцев условного заключения. 63-летний Холлс передал пистолет актеру Алеку Болдуину, уверяя, что он «холодный» (то есть, согласно жаргону киношников, не заряжен боевыми патронами, по киношному жаргону). Однако в оружии, которое обрабатывала арсенальщик фильма Ханна Гутьерес-Рид, оказался один настоящий патрон.
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