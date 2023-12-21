Общественники шокированы звёздной «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой - фото

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Общественники попросили проверить «голую вечеринку» с участием многих звёзд, которая прошла в столичном клубе «Мутабор». Нестандартное мероприятие устроила блогер и телеведущая Настя Ивлеева.
Возмущённые общественники сравнивали происходящее в клубе то ли с Содомом, то ли с Гоморрой, то ли с обоими городами сразу. Активистов шокировал факт, что в непростое для страны время, когда от обстрелов гибнут мирные люди, звёздные тусовщики занимаются чем-то, весьма напоминающим пропаганду ЛГБТ*. По сведениям телеграм-канала, общественники написали заявление в прокуратуру.
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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Александр Бойцов