От актёра Хориняка требуют 8 млн рублей за отказ сниматься в фильме

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
От актёра Виктора Хориняка потребовали несколько миллионов рублей за отказ сниматься в комедии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что речь идёт о фильме «Любви не бывает», где актёру предлагали главную роль. В марте 2023 года Хориняк заключил с создателями договор и получил аванс в размере 800 тысяч рублей. В мае ему предоставили рабочий график. Однако 15 июля он не явился на примерку, а на следующий день не появился на читке.
Хориняк не предоставил никаких уважительных причин своего отсутствия, а позже отказался от съёмок. При этом аванс он вернул в полном размере.
После этого «Мотор фильм студия» подала на Хориняка в суд, потребовав выплатить восемь миллионов рублей за срыв съёмочного процесса. При этом Арбитражный суд Москвы обязал актёра выплатить лишь 178 тысяч рублей, что не понравилось киностудии, которая подала апелляцию.
Добавим, что вместо Хориняка главную роль в комедии сыграет Владимир Яглыч.
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Хориняк не предоставил никаких уважительных причин своего отсутствия, а позже отказался от съёмок. При этом аванс он вернул в полном размере.
Добавим, что вместо Хориняка главную роль в комедии сыграет Владимир Яглыч.
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Анастасия Чинкова