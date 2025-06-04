Петербурженка представит Россию на конкурсе «Супермодель Вселенной»

04 июня 2025, 10:53

29-летняя Луиза Панфилова представит Россию на конкурсе красоты

Фото: Istock/JadeThaiCatwalk

Луиза Панфилова из Санкт-Петербурга вышла в финал престижного конкурса «Супермодель Вселенной».





Она представит Россию и страны Балтии на конкурсе, который пройдет в Китае. Луиза получила право на участие, победив в конкурсе «Миссис Северо-Запад 2025».



Девушка имеет диплом экономиста и опыт работы в нефтегазовой сфере. Сейчас она — заботливая мама двух дочерей и активный общественный деятель. Она планирует помогать молодым семьям и продвигать традиционные ценности.





«Я хочу показать российским девушкам, что можно быть молодой мамой, появляться на обложках журналов и блистать на подиуме», — говорит Луиза.

