Певица Анита Цой станцевала под BTS для своих студентов
Певица Анита Цой поделилась видео со своим танцем под песню южнокорейской группы BTS. Ролик появился в ее Instagram*-аккаунте.
Артистка выступила перед студентами своего Института креативных индустрий (ИКИ). Учащиеся учреждения отреагировали бурными аплодисментами. Поклонники и коллеги похвалили ее в комментариях. Среди отметившихся — Слава, Пелагея и Татьяна Навка.
«Когда директор института не смог отказать своим студентам и дал жару. Поставь оценку от 1 до 10!» — пошутила Цой.Она также положительно отозвалась о бой-бэнде, выразив радость, что участники вернулись к творчеству после службы в армии и «не разошлись, как в море корабли». В апреле стартует мировое турне коллектива с альбомом Arirang — это его первые гастроли с 2022 года.
*Запрещен в РФ