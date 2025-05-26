Певица Слава намекнула на помолвку

Певица Слава (Фото: Инстаграм* @nastya_slava)
45-летняя певица Слава спровоцировала в соцсетях слухи о помолвке. Внимание фанатов привлекла новая фотография знаменитости.
В своем блоге исполнительница продемонстрировала, как занимается ремонтом. Она засняла себя во время работы: на снимке были запечатлены ее нога и рука, испачканные краской.
На безымянном пальце певицы сверкало кольцо, похожее на помолвочное. Один из подписчиков Славы выразил мнение, что певицу можно поздравить с предстоящим бракосочетанием.
Напомним, Слава находилась в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким с начала 2000-х годов. В декабре 2022 года артистка объявила о расставании с бизнесменом, однако в 2023 году их пара воссоединилась. Спустя время они снова разошлись.
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*Запрещен в РФ
Фото: Инстаграм* @nastya_slava
На безымянном пальце певицы сверкало кольцо, похожее на помолвочное. Один из подписчиков Славы выразил мнение, что певицу можно поздравить с предстоящим бракосочетанием.
Напомним, Слава находилась в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким с начала 2000-х годов. В декабре 2022 года артистка объявила о расставании с бизнесменом, однако в 2023 году их пара воссоединилась. Спустя время они снова разошлись.
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«Мы с Анатолием вместе навсегда»: Певица Слава открыта к новым отношениям, но не забывает про бывшего
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова