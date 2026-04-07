«Пылились, но были важны»: Вдова Романа Попова впервые заговорила после смерти мужа

Вдова Романа Попова рассказала, что помогает ей пережить смерть мужа

Роман Попов (Фото: кадр из сериала «Большой человек»)

Вдова Романа Попова Юлия впервые дала интервью после смерти мужа. Артист ушёл из жизни 28 октября прошлого года в возрасте 40 лет. До этого врачи выявили у него рецидив рака головного мозга. В беседе с VOICE Юлия рассказала, как переживает утрату.





Женщина сообщила, что адаптируется с детьми к новой жизни и пересобирает всё вокруг. Справиться помогла личная психотерапия и профессия психолога.

«Я старалась найти те сферы жизни, которые у меня пылились, но были важны. Теперь я выстраиваю жизнь вокруг этих интересов — того, что меня вдохновляет, оживляет, даёт энергию. Во-первых, это дети, во-вторых, это моя профессия, которую я очень люблю, и, в-третьих, какие-то бытовые задачи. Они не дают просто так лечь, расслабиться и отдохнуть в депрессии», — пояснила она.