«Пылились, но были важны»: Вдова Романа Попова впервые заговорила после смерти мужа
Вдова Романа Попова Юлия впервые дала интервью после смерти мужа. Артист ушёл из жизни 28 октября прошлого года в возрасте 40 лет. До этого врачи выявили у него рецидив рака головного мозга. В беседе с VOICE Юлия рассказала, как переживает утрату.
Женщина сообщила, что адаптируется с детьми к новой жизни и пересобирает всё вокруг. Справиться помогла личная психотерапия и профессия психолога.
«Я старалась найти те сферы жизни, которые у меня пылились, но были важны. Теперь я выстраиваю жизнь вокруг этих интересов — того, что меня вдохновляет, оживляет, даёт энергию. Во-первых, это дети, во-вторых, это моя профессия, которую я очень люблю, и, в-третьих, какие-то бытовые задачи. Они не дают просто так лечь, расслабиться и отдохнуть в депрессии», — пояснила она.У Попова остались трое детей. Двое подростков и младшая дочь тоже переживают потерю. Юлия заявила, что старается оставаться для них устойчивым взрослым.