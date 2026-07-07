После слов MIA BOYKA о мужчинах в розовом зрители устроили флешмоб на её концерте

07 июля 2026, 19:31

MIA BOYKA столкнулась с необычной акцией после критики мужчин в розовой одежде

MIA BOYKA (Фото: Instagram* / @miaboyka)

Высказывание MIA BOYKA о мужчинах, которые носят розовую одежду, неожиданно получило продолжение. После слов певицы в шоу «Наша новая музыка» зрители решили устроить необычный флешмоб на её концерте в Набережных Челнах, который прошёл в рамках празднования Дня молодёжи.





Инициатором акции стал блогер Владислав Шунский. Он предложил мужчинам прийти на выступление артистки в розовой одежде. Перед концертом блогер также пообщался с участниками флешмоба. Одни признались, что выбрали такой образ по просьбе своих девушек или детей, другие рассказали, что розовые вещи случайно оказались в гардеробе, а некоторые не скрывали, что решили таким образом с юмором отреагировать на слова певицы.



Сама MIA BOYKA не стала конфликтовать с публикой и с улыбкой отнеслась к происходящему. Со сцены она обратила внимание на необычно большое количество зрителей в розовом.





«Вы все такие красивые, яркие, нарядные! Я вижу очень много преобладающего розового цвета», — сказала артистка.