Продюсер «Ласкового мая» подал в суд на создателей сериала «Слово пацана»

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Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана», передает ТАСС.
Продюсер будет судиться с создателями сериала из-за использования песен группы «Ласковый май». Судебное заседание назначено на понедельник, 12 мая.
Уточняется, что Разин попросил признать недействительным договор о лицензиях на композиции «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты» между Светланой Шатуновой и создателями «Слово пацана».
По словам продюсера, у вдовы знаменитого певца якобы нет прав на песни.
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Уточняется, что Разин попросил признать недействительным договор о лицензиях на композиции «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты» между Светланой Шатуновой и создателями «Слово пацана».
По словам продюсера, у вдовы знаменитого певца якобы нет прав на песни.
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Екатерина Коршунова