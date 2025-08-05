«Пусть забирает»: Звезда шоу «Дом-2» Май Абрикосов обвинил Ивлееву в плагиате
Май Абрикосов, известный как звезда «Дома-2», раскритиковал Настю Ивлееву и других знаменитостей за их попытки представить себя «деревенскими» персонажами в своих новых проектах.
В интервью порталу Super он отметил, что такие изменения в имидже знаменитостей выглядят неискренне и связаны с трендами, а не с настоящей любовью к деревенской жизни.
По мнению Абрикосова, такие звезды, как Лариса Гузеева и Ольга Бузова, пытаются создать образ простоты и близости к народу, но их действия воспринимаются как притворство. Он также указал на то, что Ивлеева, по его мнению, не смогла успешно адаптироваться к жизни на ферме и лишь создала иллюзию кулинарных навыков.
Абрикосов также упомянул о том, что Ивлеева использует элементы его контента, называя это плагиатом. Он считает, что настоящие деревенские девушки выглядят проще и не нуждаются в дорогих нарядах, которые представляет Ивлеева. Он призвал ее сосредоточиться на добрых делах и искренней помощи людям, а не на создании образа, который не соответствует реальности.
«Ищет скандальности — пусть забирает. Одно «деревенское» платье Насти стоит 250 долларов, другое 550 евро — слишком уж жирно для селянки. В настоящей деревне девчата выглядят попроще», — сказал Май.
В заключение, он выразил мнение, что зрители стали более критичными и начали замечать двойственность в образах современных звезд, что делает их менее привлекательными для аудитории.