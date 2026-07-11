С популярного рэпера требуют почти 100 тысяч рублей за ущерб инфраструктуре Москвы

11 июля 2026, 11:59

С рэпера Navai требуют 91 тысячу рублей в суде за ущерб инфраструктуре Москвы

Наваи Бакиров (Фото: Инстаграм*/navaib)

С российского рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) требуют почти 100 тысяч рублей за ущерб, причиненный инфраструктуре Москвы в результате ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.





Иск о взыскании 91,2 тысячи рублей поступил в столичный суд в начале июля. Речь идет об аварии, произошедшей 5 мая на Зубовском бульваре рядом с Парком Горького. В тот день Ferrari музыканта двигался на высокой скорости, потерял управление, развернулся и задним ходом вылетел на тротуар. Там автомобиль сбил бордюр и светофор. Во время столкновения в салоне сработали подушки безопасности, благодаря которым водитель и пассажир не пострадали.



Ранее телеграм-канал SHOT приводил комментарий исполнителя по поводу ситуации. Он объяснил, что причиной ДТП стали некачественные гоночные колеса. Также он заявил, что не успел установить регистрационные номера, поскольку недавно приобрел спорткар. По некоторым данным, стоимость разбитой иномарки оценивается в 47–68 млн рублей, а ее ремонт может обойтись в десятки миллионов.