Садальский объяснил, почему Пугачёва лишилась армии поклонников

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Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг певицы, народной артистки СССР Аллы Пугачёвой. Об этом пишет aif.ru.
Он добавил, что, когда публика дарит артисту огромную любовь, насколько же огромным может быть и разочарование. Особенно, если поведение популярного человека не соответствует ожиданию его фанатов.
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