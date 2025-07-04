«Счастье и грусть»: Юлия Ковальчук трогательно обратилась к двухлетней дочери
Певица Юлия Ковальчук показала торт на 2-х летие младшей дочки Алисии
Торт на двухлетие своей младшей дочери Алисии показала в соцсетях певица Юлия Ковальчук. Звездная мама трогательно обратилась к девочке.
«Какое-то невероятное счастье и одновременно грусть, когда видишь, как растут твои детки. Будь здорова и счастлива, наша малышка Алишенька», — поделилась она.На праздничном торте видно имя маленькой именинницы и ее возраст. Десерт украшен птичками зеленого, желтого и розового цвета. Особенно умиляют их большие глаза, а дополняют картину классические ромашки. Рядом с кушаньем в вазе красуется огромный букет из цветочного ассорти.
Недавно Ковальчук заявляла, что готова к материнству. По ее словам, они с супругом Алексеем Чумаковым хотят, чтобы третьим ребенком был мальчик.
*Запрещен в РФ