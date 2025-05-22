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Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах

Mash: Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах
Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Угроза отмены выступлений «Ленинграда» в Новосибирске 29–31 мая из-за требований активистов побудила музыканта найти нестандартное решение. Согласно информации Telegram-канала, Шнуров подпишет дополнительное соглашение к договору и гарантийное письмо, по которому всю ответственность за нарушение закона несут выступающие.

Уточняется, что певец поставит возрастное ограничение 18+, а также заплатит штраф в размере 1 тысячи рублей за мат в общественном месте.

«Взрослые люди идут послушать взрослые песни. Зачем пытаться мешать делать, то что не противозаконно и даже приятно?» — заявил музыкант.

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Александр Ревва получил российское гражданство
Родившийся в Донецке Александр Ревва получил российское гражданство
22 мая 2025, 10:29

Александр Ревва (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)

Родившийся в Донецке Александр Ревва получил российское гражданство, передает РИА Новости.
Уточняется, что артист указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая этого года. Ревва пока не прокомментировал ​данную информацию.

Шоумен много лет работает в России, где пользуется большой популярностью.

Ранее сообщалось, что Александр Ревва оплатил похороны своего отчима Олега Рачеева, который скончался 10 мая этого года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Молюсь за тебя»: Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову
#гражданство
#скандал
#артист
#рф
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«Молюсь за тебя»: Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову
Алла Пугачева обратилась к Никите Преснякову и заверила, что молится за внука
22 мая 2025, 09:58

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

21 мая Никите Преснякову исполнилось 34 года. Свой день рождения музыкант отпраздновал в Испании. В личном блоге Пресняков написал, что хотел бы кое-что изменить в своем прошлом. На эти слова отреагировала его бабушка Алла Пугачева.
«С днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя», — написала в комментариях к публикации примадонна.

В комментариях появилась и Кристина Орбакайте, которая призналась сыну в любви. Стоит отметить, что Никита отмечал день рождения без своих знаменитых родственников. Орбакайте сейчас находится в Швейцарии, а Пугачева проживает на Кипре.

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*Запрещен в РФ
#день рождения
#музыкант
#певица
#праздник
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«Мой рыцарь»: певица Анна Нетребко опубликовала фото с особенным 16-летним сыном
Певица Анна Нетребко опубликовала фото с особенным 16-летним сыном
22 мая 2025, 09:38

Анна Нетребко с сыном Тьяго (Фото: Инстаграм* @anna_netrebko_yusi_tiago)

Оперная певица Анна Нетребко прошлась с особенным 16-летним сыном по улицам Вены. В своем блоге знаменитость опубликовала кадр с повзрослевшим Тьяго, снятым во время прогулки.
«Мой прекрасный рыцарь», — подписала фото артистка.

Многие подписчики отметили, что Тьяго растет настоящим красавцем и в будущем наверняка разобьет не одно женское сердце.

Напомним, Анна Нетребко была помолвлена с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. 5 сентября 2008 года на свет появился их сын Тьяго. В ноябре 2013 года, после шести лет отношений, Анна и Эрвин расстались.

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*Запрещен в РФ
#фото
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#сын
#дети
#певица
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Гусейн Гасанов избавился от квартиры в «Москве-Сити» после обвинений в отмывании денег
Блогер Гасанов переписал квартиру в «Москве-Сити», чтобы её не конфисковали
22 мая 2025, 09:31

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*, @gusein.gasanov)

Блогер Гусейн Гасанов переписал трёхкомнатную квартиру в «Москве-Сити» стоимостью 100 млн рублей сразу после возбуждения уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере. Гасанов это сделал для того, чтобы его недвижимость не попала под арест и конфискацию.
Как пишет телеграм-канал Mash, квартира располагалась в ЖК Neva Towers. Площадь недвижимости — 124 кв. м, на 44-м этаже, с дизайнерским ремонтом и панорамным видом. Гасанов сдавал апартаменты за 750 тыс. рублей, пока не жил в столице, в этой же квартире он снимал видеоролики.

По данным Mash, сделку по передаче недвижимости заключили несколько дней назад.

Напомним, что с 2024 года Гасанов находится за границей, его объявили в розыск. Блогер заочно арестован, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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#апартаменты
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Кристина Орбакайте публично обратилась к сыну, пока он отдыхает с семьей Владимира Преснякова
Кристина Орбакайте обратилась к Никите Преснякову в день его 34-летия
22 мая 2025, 08:41

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

21 мая сыну Кристины Орбакайте Никите Преснякову исполнилось 34 года. В праздничный день певица обратилась к первенцу в личном блоге.
Орбакайте опубликовала фотографии старшего наследника в ковбойской шляпе, вероятно, снятыми в Штатах, где он сейчас проживает.

«С днем рождения, сыночек!» — подписала кадры исполнительница.

На сегодняшний день Никита Пресняков проводит время с отцом Владимиром Пресняковым и его семьей. Накануне музыкант показал, как катается на лодке с младшим братом.

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*Запрещен в РФ
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