Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Угроза отмены выступлений «Ленинграда» в Новосибирске 29–31 мая из-за требований активистов побудила музыканта найти нестандартное решение. Согласно информации Telegram-канала, Шнуров подпишет дополнительное соглашение к договору и гарантийное письмо, по которому всю ответственность за нарушение закона несут выступающие.
Уточняется, что певец поставит возрастное ограничение 18+, а также заплатит штраф в размере 1 тысячи рублей за мат в общественном месте.
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Уточняется, что певец поставит возрастное ограничение 18+, а также заплатит штраф в размере 1 тысячи рублей за мат в общественном месте.
«Взрослые люди идут послушать взрослые песни. Зачем пытаться мешать делать, то что не противозаконно и даже приятно?» — заявил музыкант.
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Екатерина Коршунова