Стало известно, чем рискует Лерчек, если уедет лечиться за границу
Адвокат Жорин: приостановка дела по болезни не разрешает Лерчек выезд за границу
Адвокат Сергей Жорин разъяснил, может ли блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) выехать за границу на лечение после приостановки её уголовного дела из-за тяжёлой болезни. Его слова передаёт Woman.ru.
16 марта 2026 года Гагаринский суд Москвы приостановил производство по делу против Чекалиной: врачи диагностировали у неё рак желудка четвёртой стадии с метастазами.
Жорин пояснил, что приостановка дела сама по себе не даёт человеку полной свободы. Суд вправе приостановить производство, но мера пресечения продолжает действовать. Обвиняемый обязан являться по вызовам и соблюдать ограничения.
«Простыми словами, приостановка дела по болезни автоматически не означает разрешение на выезд, а процессуальный режим, который сохраняется для обвиняемого, накладывает определённые обязанности и риски», — добавил юрист.Сейчас Лерчек проходит лечение в Москве. Близкие Валерии рассматривают вариант полететь за границу после химиотерапии для реабилитации.