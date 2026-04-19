Стало известно, чем рискует Лерчек, если уедет лечиться за границу

Адвокат Жорин: приостановка дела по болезни не разрешает Лерчек выезд за границу

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Адвокат Сергей Жорин разъяснил, может ли блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) выехать за границу на лечение после приостановки её уголовного дела из-за тяжёлой болезни. Его слова передаёт Woman.ru.





16 марта 2026 года Гагаринский суд Москвы приостановил производство по делу против Чекалиной: врачи диагностировали у неё рак желудка четвёртой стадии с метастазами.



Жорин пояснил, что приостановка дела сама по себе не даёт человеку полной свободы. Суд вправе приостановить производство, но мера пресечения продолжает действовать. Обвиняемый обязан являться по вызовам и соблюдать ограничения.

«Простыми словами, приостановка дела по болезни автоматически не означает разрешение на выезд, а процессуальный режим, который сохраняется для обвиняемого, накладывает определённые обязанности и риски», — добавил юрист.