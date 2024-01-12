Стало известно, с кем будет драться Даня Милохин на турнире в Дубае

Фото: istockphoto/S_Bachstroem
Российский блогер Даня Милохин встретится на боксерском поединке с Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.
Об этом сообщила пресс-служба турнира, разместив афишу поединка в социальных сетях.
Сейчас у Хана 3,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена). Это чуть больше, чем у Дани Милохина (3,1 млн).
Бой пройдёт 16 февраля.
Ранее TikTok-блогер Даня Милохин рассказал, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц. Об этом он заявил в интервью для канала «100балльный репетитор» на YouTube. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нестабилен.
По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для тиктокера. Он позитивно смотрит на падение доходов.
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Сейчас у Хана 3,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена). Это чуть больше, чем у Дани Милохина (3,1 млн).
Ранее TikTok-блогер Даня Милохин рассказал, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц. Об этом он заявил в интервью для канала «100балльный репетитор» на YouTube. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нестабилен.
По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для тиктокера. Он позитивно смотрит на падение доходов.
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Мария Фирсова