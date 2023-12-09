Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Известная, несмотря на юный возраст, американская модель и певица Эвер Андерсон записала на камеру и отправила в TikTok свой зажигательный танец под песню Кати Лель «Мой мармеладный», которая была хитом ещё в 2004 году. Совсем недавно эта композиция словно обрела новую жизнь.
Достаточно сказать, что знаменитые «джага-джага» слушают сейчас миллионы пользователей, знакомых с глобальной версией плейлиста Viral 50 в стриминговом сервисе Spotify. В очень приближенном переводе с английского это название можно перевести как «ТОП-50 вирусных трендов», передает сетевое издание peopletalk.ru. Танцевала 16-летняя девушка красиво, но поклонников больше удивило то, что Эвер подпевала Кате Лель по-русски.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Всё выглядит достаточно объяснимым для тех, кто знает маму юной американской звёздочки. Это знаменитая Милла Йовович, бывшая муза великого французского режиссёра Люка Бессона, имеющая русские корни. Да что там: мама Милицы, как ее назвали при рождении, — это русская актриса Галина Логинова.
Сейчас звезда «Пятого элемента» и «Жанны д'Арк» замужем за известным американским режиссером Полом Андерсоном, снявшего в частности популярную франшизу «Обитель зла». Конечно, с Миллой в главной роли. Стоит отметить, что они встречались семь (!) лет, перед тем, как решили пожениться. А также немаловажно то, что дети в семье Миллы и Пола (кроме Эвер, они воспитывают также восьмилетнюю Дэшилл и трёхлетнюю Ошин) неплохо говорят по-русски, что старшая и подтвердила в мини-клипе на тему песни российской исполнительницы.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Никакого осуждения в сторону Миллы Йовович, Андерсона или их дочери не последовало. Наверное причина в том, что американская актриса Йовович, национальность которой вызывает вопросы, но местом рождения, несомненно, является Украина, с самого начала СВО говорила и вела себя абсолютно честно. Она сказала, что ей больно за свою родину. Не раз упоминала, что помнит войну и страдания людей в бывшей Югославии, откуда родом её отец. Говорила, что не доверяет лидерам, которые не могут принести мир, не глядя при этом в сторону российского президента. Искренность мамы, вероятно, отчасти сказалась на количестве одобрительных комментариев поклонников в адрес дочери, несмотря на русский язык, который того и гляди скоро запретят англо-саксы в своих странах. Кто прав, а кто — нет, кроме Кати Лель, которая сама в этом призналась, как всегда, покажет время.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Сейчас звезда «Пятого элемента» и «Жанны д'Арк» замужем за известным американским режиссером Полом Андерсоном, снявшего в частности популярную франшизу «Обитель зла». Конечно, с Миллой в главной роли. Стоит отметить, что они встречались семь (!) лет, перед тем, как решили пожениться. А также немаловажно то, что дети в семье Миллы и Пола (кроме Эвер, они воспитывают также восьмилетнюю Дэшилл и трёхлетнюю Ошин) неплохо говорят по-русски, что старшая и подтвердила в мини-клипе на тему песни российской исполнительницы.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Никакого осуждения в сторону Миллы Йовович, Андерсона или их дочери не последовало. Наверное причина в том, что американская актриса Йовович, национальность которой вызывает вопросы, но местом рождения, несомненно, является Украина, с самого начала СВО говорила и вела себя абсолютно честно. Она сказала, что ей больно за свою родину. Не раз упоминала, что помнит войну и страдания людей в бывшей Югославии, откуда родом её отец. Говорила, что не доверяет лидерам, которые не могут принести мир, не глядя при этом в сторону российского президента. Искренность мамы, вероятно, отчасти сказалась на количестве одобрительных комментариев поклонников в адрес дочери, несмотря на русский язык, который того и гляди скоро запретят англо-саксы в своих странах. Кто прав, а кто — нет, кроме Кати Лель, которая сама в этом призналась, как всегда, покажет время.
Александр Бойцов