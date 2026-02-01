Страшная трагедия в семье Снуп Догга, умерла его внучка — фото

01 февраля 2026, 13:01

У дочери Снуп Догга Кори Бродус умерла 11-месячная дочь Коди Дрё

Кори Бродус (Фото: Instagram*/princessbroadus)

В семье знаменитого рэпера Снуп Догга случилось горе. Его единственная дочь Кори Бродус сообщила о смерти своей 11-месячной дочери Коди Дрё.





По словам Кори, малышка ушла из жизни спустя всего 20 дней после выписки из отделения интенсивной терапии. О трагедии Кори рассказала в личном блоге, опубликовав чёрно-белый снимок, на котором держит дочь на руках.





«В понедельник я потеряла любовь всей своей жизни. Мою Коди», — поделилась болью актриса.

«Мне так грустно с тех пор, как ты ушла от меня, Коди Дрё. Но я знаю, что ты в мире ином. Папа всегда будет любить тебя», — говорится в его посте.