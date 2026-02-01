Страшная трагедия в семье Снуп Догга, умерла его внучка — фото
У дочери Снуп Догга Кори Бродус умерла 11-месячная дочь Коди Дрё
В семье знаменитого рэпера Снуп Догга случилось горе. Его единственная дочь Кори Бродус сообщила о смерти своей 11-месячной дочери Коди Дрё.
По словам Кори, малышка ушла из жизни спустя всего 20 дней после выписки из отделения интенсивной терапии. О трагедии Кори рассказала в личном блоге, опубликовав чёрно-белый снимок, на котором держит дочь на руках.
«В понедельник я потеряла любовь всей своей жизни. Мою Коди», — поделилась болью актриса.
Коди Дрё была первым ребёнком Кори. Девочка родилась в отношениях с её женихом — фотографом Уэйном Дьюсом. Он также публично попрощался с дочерью, разместив трогательное фото с малышкой на руках.
«Мне так грустно с тех пор, как ты ушла от меня, Коди Дрё. Но я знаю, что ты в мире ином. Папа всегда будет любить тебя», — говорится в его посте.
Кори Бродус — единственная дочь Снуп Догга (Кэлвина Бродуса) и его супруги Шанте; у неё есть двое старших братьев. С детства Кори приходится сталкиваться с серьёзными проблемами со здоровьем: с шести лет она борется с системной красной волчанкой.
В 2024 году Кори, известная по сериалу «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение», перенесла тяжёлый инсульт. Тогда она признавалась, что не смогла сдержать слёз, услышав диагноз.