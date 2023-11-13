Сваха Сябитова рассказала, кто виноват в романтических неудачах Батрутдинова

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Телеведущая и сваха Роза Сябитова на «Шоу Воли» сделала предположение, что Тимур Батрутдинов не может найти себе невесту из-за своего близкого друга Гарика Харламова.
«Я бы категорически запретила ему дружить с Харламовым. Сам Харламов женился и развелся, и сейчас достаточно активная жизнь у него. А у Тимурчика что? Ему надо прекратить дружить с ним вне работы — и всё наладится», —утверждает Роза Сябитова.Телеведущую беспокоит и одиночество певицы Ольги Бузовой. Роза Сябитова назвала её умницей и своей болью. Сваха посоветовала Бузовой разгрузить рабочий график, чтобы появилась возможность встретить любовь.
«Оленька, хорош по Африке ездить! Там точно российского мужика не найдешь», —советует Роза Сябитова.Ранее сообщалось, что Тина Канделаки подтвердила рождение третьего ребёнка. «СтарХит» пишет, что в начале года СМИ предполагали, что в семье у 48-летней продюсера и журналиста Тины Канделаки и 36-летнего медиа-менеджера Василия Бровко родился ребёнок. Сообщалось, что семья обратилась к услугам суррогатного материнства.
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