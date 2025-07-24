Телеведущий Иващенко: скучающему по РФ Привольнову не место на Первом канале

24 июля 2025, 05:55

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Экс-ведущий передачи «Контрольная закупка» Антон Привольнов недавно заявил, что скучает по России и мечтает туда вернуться. Ранее он уехал в Израиль. Как заявил телеведущий Георгий Иващенко, если Антон все-же приедет, то ему не стоит давать место Первом канале.





В беседе с URA.RU он отметил, что и сам был бы не против стать лицом «Контрольной закупки». При этом Привольнову Иващенко порекомендовал заново строить свою телевизионную карьеру и начать с должности администратора в Останкино.





«Мне, если честно, непонятен выбор страны "уехавших". Они уезжали из-за определенной своей позиции, но разве сейчас Израиль не в состоянии конфликта? Возникает когнитивный диссонанс. Неужели они не видят изнутри ситуацию?», — задался вопросом телеведущий.

