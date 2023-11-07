«Толстенный рофл»: Кирилл Бледный оправдался за свои слова о польском языке

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Участник украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный опозорился неудачной шуткой о России во время гастролей Польше.
Он заявил, что его бесит польский язык и в ироничной форме предложил Польше вступить в состав Российской империи, как было раньше. На певца обрушились волна негатива, после чего он решил оправдаться, сказав, что так пошутил.
Он также напомнил о своей позиции и что сам является украинцем. После начала спецоперации группа заявила о поддержке Украине, и их популярность в России резко упала.
Ранее сообщалось, что певец Xolidayboy упал в обморок во время концерта в Ставрополе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Очень жаль, что мне приходится объяснять свою шутку, но кажется, что ее неправильно поняли. Когда я выкладывал это видео, то мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл», — заявил музыкант.
Ранее сообщалось, что певец Xolidayboy упал в обморок во время концерта в Ставрополе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак