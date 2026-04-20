«Трясутся руки от волнения»: Бузова рассказала об участии в спектакле «Покровские ворота»

Бузова назвала роль в «Покровских воротах» прикосновением к истории

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова заявила, что благодаря участию в спектакле «Покровские ворота» в театре Надежды Бабкиной она смогла прикоснуться к великой истории, которую любят многие поколения.





Артистка призналась, что волнуется перед каждым выходом на сцену, тем не менее любит свою профессию, а также благодарна зрителям, с которыми остается в театре один на один.





«Покровские ворота» — это не просто спектакль — это прикосновение к великой истории, которую знает и любит не одно поколение. И вдруг — я внутри этого мира, я — Людочка. Эта роль для меня очень тонкая, очень живая. В моей героине столько света, наивности, жизни — и мне безумно важно не сыграть её, а прожить», - сказала Бузова в интервью с Life.ru.

«Я благодарна каждому, кто верит в меня. Я чувствую вашу поддержку!» — заключила теледива.